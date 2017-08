Peter And The Test Tube Babies-Frontmann wurde Einreise in die USA verweigert

Peter Bywaters, Sänger der britischen Punk Rock-Ikonen Peter and The Test Tube Babies, wurde am Freitag, den 28. Juli 2017, die Einreise in die USA untersagt. Statt am darauf folgenden Samstag auf dem Punk Invasion Festival in Santa Ana, Orange County, aufzutreten, wurde Bywaters in Los Angeles in eine Maschine zurück nach London gesetzt.

Reisepass und Mobiltelefon hatte man ihm bereits abgenommen und sichergestellt. Zuvor war Bywaters in einem fünfstündigen Interview im Airport-Immigration-Office damit konfrontiert worden, bei seiner letzten Deutschlandtournee “Presidential Tour 2016” unter anderem Präsident Trump ungebührlich dargestellt und sich negativ über die Politik der USA geäußert zu haben.

Ungebührliche Darstellung? Niemals! Video vom 16. Dezember 2016 aus dem Berliner Lido:

Bywaters befindet sich wieder in England, sein Reisepass und Mobiltelefon wurden ihm in London zurückgegeben. Am 01.09.2017 veröffentlichen Peter And The Test Tube Babies ihre Vorab-Single ‘Crap Californian Punk Band’, das neue Album THAT SHALLOT erscheint am 15. September. Eine USA-Tournee oder Festival-Show in den USA wird es laut Bywaters nie wieder geben. Da ist zwar nachvollziehbar, aber schade für die Fans, die unter diesen Restriktionen ihrer Heimat leiden müssen.