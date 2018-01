Phantom Winter: Exklusive Songpremiere von ‘Frostcoven’

Foto: Daniela Hütter Photography. All rights reserved.

Nach ihrem Debut CVLT (2015) und SUNDOWN PLEASURES (2016) sprechen die Würzburger Phantom Winter mit INTO DARK SCIENCE eine neue Sprache der extremen Härte, wo Genre-ähnliche Bands bereits das Sprechen verlernt haben.

INTO DARK SCIENCE besteht aus sechs Songs über innere Monster, sich rächende Ungeheuer und die Allgegenwärtigkeit von Finsternis, die wir alle in uns tragen. „Es ist eine Reise durch die dunklen Welten der beiden Schriftstellerinnen Sylvia Plath und Mary Shelley.

Into Dark Science ist ein Weg meine inneren Dämonen zu akzeptieren und zu bündeln und daraus etwas Produktives und Positives entstehen zu lassen“, sagt Andreas Schmittfull, der kreative Kopf von Phantom Winter. Sechs Kapitel, die eine Geschichte eines Individuums erzählen, das in einer Welt lebt, in der die meisten Protagonisten völlig paralysiert sind.

Hört hier exklusiv den Song ‘Frostcoven’ aus dem neuen Phantom Winter-Album INTO DARK SCIENCE: