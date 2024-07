Auf seinem ersten Solowerk nach der (vorläufigen) Trennung von Slayer serviert Kerry King seinen Fans genau das Headbang-Futter, das sie von ihm erwarten.

Das komplette Interview mit Kerry King findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Kerry, würdest du zustimmen, dass sich Slayer-Fans auf FROM HELL I RISE sofort heimisch fühlen? Kerry King: Das glaube ich auch. Vieles von FROM HELL I RISE wäre auf einer nächsten Slayer-Platte gelandet. Auf den letzten Scheiben war ich der Haupt-Songwriter und hoffe beziehungsweise erwarte entsprechend, dass diejenigen Fans, die mit meiner Geschichte vertraut sind, auch mein Soloalbum mögen werden. MH: Welcher Moment ist dir bei den…