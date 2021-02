Phil Labonte ist seit vier Jahren trocken

All That Remains-Frontmann Phil Labonte beim Auftritt in Sheffield

Musiker, die unterwegs auf Tour einerseits die Zeit totschlagen müssen und andererseits oft Gelegenheit haben, Party zu machen, kommen wohl nicht selten in Versuchung, einen Schluck Alkohol zu sich zu nehmen. Damit ist für All That Remains-Sänger Phil Labonte allerdings Schluss. Und das nicht erst seit kurzem. Wie der Muskelmann im Interview bei Jamey Jasta von Hatebreed verraten hat (siehe Video unten), ist er schon seit vier Jahren trocken.

Dringende Vorsichtsmaßnahme

„Ich habe einfach aufgehört“, gibt sich Phil Labonte stolz. „Ob ich als trocken durchgehe, weiß ich nicht, denn ich war nicht bei den Anonymen Alkoholikern. Ich habe einfach nur aufgehört zu trinken. Der Grund dafür war, dass ich eine Scheidung hatte und einen richtigen Tiefpunkt hatte. Das ist ein wenig her, im Januar 2017 war es. Und ich dachte mir: ‚Wenn ich weiter trinke, werde ich mich wahrscheinlich zu Tode saufen. Also muss ich die Flasche niederlegen.‘ Und ich habe einfach damit aufgehört. So habe ich keine wirklich gute Geschichte. Ich hatte einfach Angst zu sterben.

Meine Frau hatte mich verlassen, und es war echt dunkel. […] Ich war ein Waffentyp, und habe einen Haufen Schusswaffen in meinem Haus. So dachte ich mir: ‚Ich muss sicherstellen, dass ich nicht irgendetwas blödes mache. Wenn ich weiter trinke, werde ich mich zu Tode trinken oder eines Nachts tief sinken und etwas dummes tun. Also kann ich keinen Fusel da haben.‘ Alles musste raus aus dem Haus. Ich bin alles losgeworden und habe aufgehört.“ Aktuell schreiben All That Remains am Nachfolger zu ihrem 2018er-Album VICTIM OF THE NEW DISEASE.

