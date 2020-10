Plattencover des Black Sabbath-Debütalbums wird zur Funko Pop!-Figur

Ozzy Osbourne hält es nicht aus, im Lockdown nur auf seinem Allerwertesten herumzusitzen, und betätigt sich stattdessen lieber kreativ.

ORDINARY MAN, das aktuelle Album von Ozzy Osbourne, ist noch gar nicht so lange draußen. Im Februar kam das erste Studiowerk des "Prinzen der Dunkelheit" seit zehn Jahren auf den Markt. Darauf will sich der 71-Jährige jedoch nicht ausruhen. Wie der Sänger im Interview mit Radio.com verraten hat, macht er derzeit schon wieder die nächste Platte (siehe Video unten circa ab Minute 11:20). Never change a winning team! "Ich mache gerade ein weiteres Album", plaudert Ozzy Osbourne freimütig aus. "Ich habe gerade eben wieder angefangen, mit Andrew [Watt; Produzent von ORDINARY MAN - Anm.d.R.] zu arbeiten. Das ist, was mich…