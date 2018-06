Powerwolf-2CD-Mediabooks geschenkt + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Exklusiv in der METAL HAMMER-Juliausgabe findet ihr den Sampler A TRIBUTE TO 1988 – eine lautstarke Verneigung vor den Kult-Songs und -Bands dieses haarsträubend harten Jahrs voller Metal-Geschichte.

Ihr bekommt METAL HAMMER 07/2018 ab dem 20.6.2018 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Die METAL HAMMER-Redaktion tauchte angefixt und begeistert bis über beide Ohren in den Rock-musikalischen Perlen jenes Knallerjahrs – aber nicht, ohne etwas ganz Spezielles für euch auszugraben! Begleitend zu unserer ausführlichen Titelgeschichte liefern wir den Soundtrack der etwas anderen Art: Die Kult-Songs des Jahrs 1988 in teils extrem raren Cover-Versionen! Wir starten den exklusiven Sampler A TRIBUTE TO 1988 mit voller Power: Hammerfall haben sich des Helloween-Klassikers ‘I Want Out’ im Jahr 1999 angenommen –…