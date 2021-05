Powerwolf veröffentlichen ‘Beast Of Gévaudan’

2021 erklingt erneut der Ruf der Wölfe: Mit der Ankündigung ihres neuen Studioalbums CALL OF THE WILD haben Powerwolf, die Hohepriester des Heavy Metal, sowohl national als auch international die Szene in Aufregung versetzt und wollen nun ihre einmalige Erfolgsgeschichte fortsetzen. In Kooperation mit dem Produzentendoppel Jens Bogren und Joost van den Broek aufgenommen, wird das Album CALL OF THE WILD am 16. Juli 2021 veröffentlicht. Das bereits achte Studioalbum serviert mit seinen elf Tracks altgedienten wie frisch rekrutierten Powerwolf-Jüngern die geliebten klassischen Trademarks.

Empfehlung der Redaktion Powerwolf: Die Hörprobe von CALL OF THE WILD Power Metal Powerwolf treiben es wild, indem sie sich verschanzen, um am achten Album CALL OF THE WILD nebst begleitendem Videoclip zu arbeiten. Die erste Single des kommenden Longplayers trägt den Titel ‘Beast Of Gévaudan’. Sie entführt den Zuhörer auf eine bildgewaltige Reise in die Tiefen des historischen Frankreichs. Das majestätisch in Szene gesetzte Musikvideo lässt bereits nach den ersten Sekunden Herzen höher schlagen. Matthew Greywolf über die neue Single: „Wir sind mehr als stolz, mit ‘Beast Of Gévaudan’ den ersten Song unseres kommenden Werks CALL OF THE WILD zu präsentieren.

Die wahre Geschichte des Songs könnte nicht besser in die Welt von Powerwolf passen. Es geht um eine mysteriöse Bestie, der Ende des 18. Jahrhunderts im Süden Frankreichs unzählige Menschen zum Opfer fielen. Die Bestie wurde nie gefangen, und so ranken sich seit jeher vielfältige Legenden um die Geschehnisse. Das geht bis hin zur Deutung der Geistlichen, die die Bestie als ,Strafe Gottes‘ oder gar ,Erlöser der Menschen vom weltlichen und sündhaften Dasein‘ sahen.“

Seht hier das Video von ‘Beast Of Gévaudan’:

