Queen: Porno-Website will ‘Fat Bottomed Girls’ verwenden

Kaum eine Band erfreut sich einer derart anhaltenden und intensiven Beliebtheit wie Queen. Über alle Generationen hinweg lauschen Fans nach wie vor den Klängen von Freddie Mercury, Brian May und Co. – und das zu Recht, denn die Truppe hat einige der größten Rock-Songs aller Zeiten in ihrem illustren Back-Katalog zu verzeichnen. Einer davon könnte möglicherweise bald Verwendung auf einer Website für pornografische Inhalte finden.

Die Webcam-Plattform CamSoda, besser gesagt der Inhaber der Website, Daryn Parker, hat der Band Queen ein entsprechendes Angebot gemacht. Dieser will zukünftig den Song ‘Fat Bottomed Girls’ auf seiner Website verwenden. In einem Schreiben an Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor erklärte er sich als eingefleischter Fan der Band und bot 69.000 US-Dollar, um den Titel auf seiner Website abspielen zu dürfen. Den Stein des Anstoßes gab offenbar die Entfernung besagten besagten Titels von der kinderfreundlichen Streaming-Plattform Yoto. Aus dem Brief erschließt sich außerdem der konkrete Verwendungszweck für ‘Fat Bottomed Girls’.

Empfehlung der Redaktion Brian May: Queen haben den Thrash Metal erfunden Thrash Metal Ein Track von SHEER HEART ATTACK, dem dritten Studioalbum von Queen, hat laut Gitarrist Brian May die Blaupause für den Thrash Metal geliefert. „Bei CamSoda sind wir fest davon überzeugt, dass Frauen mit dicken Hintern die Rock-Welt in Wallungen bringen – so, wie ihr alle und Freddie s in diesem Lied zum Ausdruck gebracht habt“, so Daryn Parker in seinem Schreiben. „Jeden Tag haben wir Frauen aller Formen und Größen in unseren Webcam-Shows, die Tausenden Menschen ihre Hintern zur Schau stellen. Solltet ihr dieses Angebot annehmen, werden wir den Song auf unserer gesamten Plattform integrieren. Wenn beispielsweise jemand beschließt, während einer Show einer Frau ein Trinkgeld und die entsprechende Taste dafür drückt, wird die entsprechende Melodie angespielt. Oder wenn auf unsere Modellkategorie „Big Booty“ ausgegewählt wird, ertönt ebenfalls diese zeitlose Melodie.“

Eine Antwort der Band-Mitglieder gibt es bisher noch nicht. Ob das Angebot darüber hinaus überhaupt ernst gemeint gewesen ist, bleibt indes ebenso offen – vermutlich wie eine Reaktion von Brian May und Roger Taylor auf das kuriose Schreiben. Auch, wenn Queen sich damit eventuell einen bisher wenig erschlossenen Markt durch die Lappen gehen lassen…

