Queen: Unveröffentlichter Song mit Freddie Mercury kommt

Die Rock-Legenden Queen verfügen offenbar über einen großen Vorrat an alten Tonaufnahmen, die die Allgemeinheit nicht kennt. Und in diesem Fundus haben die verbleibenden Musiker nun einen Track aufgetan, den die Band in Bälde veröffentlichen will. Der Clou daran: Den Song hat der 1991 verstorbene Freddie Mercury eingesungen. Das heißt: Demnächst kommen wir in den Genuss eines neuen Queen-Lieds mit Freddie Mercury am Mikro.

Wie Schlagzeuger Roger Taylor und Gitarrist Brian May im Interview mit „BBC Radio 2“ verraten haben, handelt es sich um den Song ‘Face It Alone’. Das Stück ist ein Überbleibsel aus den Studioaufnahmen aus dem Jahr 1988 für den 13. Queen-Longplayer THE MIRACLE. „Wir haben ein kleines Juwel von Freddie gefunden, das wir irgendwie vergessen hatten. Und es ist wundervoll. Tatsächlich war es eine echte Entdeckung. Es ist von den Sessions zu THE MIRACLE, und ich denke, es wird im September draußen sein.“

Darauf angesprochen, wer konkret das Lied entdeckt hat, antwortete Brian May: „Es hatte sich irgendwie unsichtbar gemacht. Wir hatten es uns schon viele Male angeschaut und gedacht: ‚Oh nein, das können wir nicht wirklich retten.‘ Aber tatsächlich sind wir noch einmal reingegangen — und unserer wundervollen Produzententeam meinte: ‚Okay, wir können dies und das machen.‘ Es ist wie Teile miteinander zu vernähen. Aber es ist wunderschön und berührend.“ Roger Taylor fügte an: „Es ist ein sehr leidenschaftliches Stück.“

