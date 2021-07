Iron Maiden geben in einem neuen Video noch einen Hinweis darauf, was hinter der für den morgigen 15. Juli terminierten Ankündigung stecken könnte.

[Update vom 14.07.2021:] Iron Maiden haben einen zweiten Teaser zu ihrer morgigen Ankündigung veröffentlicht (siehe Originalmeldung unten). Der zugehörige Tweet (siehe unten) zeigt ein Video. Darin ist ein Plakat zu sehen, das auf einer aus Ziegelsteinen errichteten Mauer klebt. Darauf steht: "Belshazzar's Feast. Ewiges Leben. Mensch oder Tier. Himmel oder Hölle. 15. Juli." Dann greift plötzlich eine gruselige Hand ins Bild -- vermutlich die Hand des Iron Maiden-Maskottchens Eddie --, und reißt das Plakat von der Mauer. Zum Vorschein kommen die vier Buchstaben "WOTW", die laut Fan-Spekulationen für "Writing On The Wall" stehen sollen. So wird allgemein vermutet, dass Bruce…