Radio Bob! startet „Die Judas Priest Rockshow“ mit Rob Halford

auch interessant

Ab dem 22. Januar hat Judas Priest Frontmann Rob Halford seine eigene Rock-Show bei Radio Bob! Die Hörer von Deutschlands Rockradio dürfen sich auf spannende Rock-Storys, krasse Band-Geschichten und dazu hammerharte und von Rob persönlich ausgewählte Rock-Bretter freuen. „Double metal horns raised in salute: I’m delighted to welcome the German Judas Priest fans and all Metal Heads to my very own radio show on RADIO BOB!“, freut sich Metal God Rob Halford.

Los geht’s in der ersten Sendung mit allem zum neuen Judas Priest-Album INVINCIBLE SHIELD und zur im Frühling startenden Deutschlandtournee. Immer montags ab 19 Uhr bringt Rob Halford dann neue Themen mit: Über seinen Einstieg bei Judas Priest, seine Inspiration durch andere Bands, New Wave Of British Heavy Metal, Solo Projekte und vieles Spannendes mehr. Die Judas Priest Rockshow mit Rob Halford: Ab dem 22. Januar 2024 immer montags ab 19 Uhr auf Radio Bob!

Weltexklusive Judas Priest-7″

Judas Priest melden sich mit dem neuen Album INVINCIBLE SHIELD mächtig wie eh und je zurück. Dem zu Ehren startet METAL HAMMER mit einer unvergleichlich schwermetallischen Heftbeilage ins 40. Magazin-Jubiläum: Nur zusammen mit Ausgabe 03/2024 gibt es eine weltexklusive 7“-Vinyl-Single der Hohepriester des Heavy Metal.

Die Judas Priest-7″ jetzt vorbestellen!

Neben der brandneuen Single ‘Crown Of Horns’ (physisch hier noch vor Album-Release!) auf der A-Seite, scheppert es auf der B-Seite mit einer Live-Aufnahme von ‘Painkiller’ live in Wacken 2015. Ein einzigartiges Sammlerstück!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.