Rage: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der Power-Metal-Band #DaheimDabeiKonzerte

Wir haben YouTube durchstöbert und die drei erfolgreichsten Video-Veröffentlichungen der deutschen Power-Metal-Band Rage gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da sind Rage um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte – mit Doro Pesch und Beasto Blanco.

Lord Of The Flies

„Lord Of The Flies“ ist der Originaltitel des 1954 erschienen Bestsellers und Debüts des Schriftstellers William Golding. ‘Lord Of The Flies’ ist aber auch der Titel des – zumindest auf YouTube – erfolgreichsten Songs der Power-Metaller aus Herne in Nordrhein-Westfalen. 2008 erschienen, sammelte Peter „Peavy“ Wagners Truppe bis heute knappe 700.000 Klicks. Wagner ist – als Bassist, Sänger und einziges verbliebenes Gründungsmitglied – Rages Herzstück. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von ‘Lord Of The Flies’ wurde die Band übrigens noch von André Hilgers an den Drums und Victor Smolski, der die Band hin zu einer progressiveren, technischeren Ausrichtung trieb, komplettiert.

My Way

Nicht viel später verließen André Hilgers und Victor Smolski die Band, Peavy Wagner blieb. Und füllte die wohl unkaputtbarste Band der Republik mit Gitarrist Marcos Rodriguez und Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos. 2016 meldete sich das Dreiergespann mit dem Album THE DEVIL STRIKES AGAIN zurück; ‘My Way’ kündigte den Langspieler im Voraus an. Seither sind übrigens zwei weitere Platten erschienen. Mit der diesjährigen Veröffentlichung WINGS OF RAGE machten sie die 25 Alben voll.