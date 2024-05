Rammstein: Diese Songs spielen Till Lindemann & Co. auf Tour

Rammstein haben gerade zwei Mal in Prag zum Tanz geladen — sogar drei Mal, wenn man die Generalprobe vor 2.000 Fans am 9. Mai mitzählt. Diese Shows stellen den Auftakt ihrer aktuellen Tournee durch Europa dar. In den nächsten Wochen und Monaten stehen Konzerte unter anderem in Dresden, Frankfurt, Klagenfurt und Gelsenkirchen dar. Daher dürfte es die Fans brennend interessieren, welche Stücke Rammstein diesmal live in petto haben.

Die komplette Setlist von den beiden Gastspielen in der tschechischen Hauptstadt vom 11. und 12. Mai 2024 findet ihr anschließend. Am Samstag ließen es sich Till Lindemann und Co. übrigens nicht nehmen, ihrem Schlagzeuger Christoph Schneider direkt vor ‘Ausländer’ zum Geburtstag zu gratulieren. Die Song-Aufteilung nach Album sah überdies wie folgt aus: RAMMSTEIN (2019) und MUTTER (2001) waren mit vier Lieder am stärksten vertreten, dahinter rangierte SEHNSUCHT (1997) mit drei Kompositionen — REISE REISE (2004), LIEBE IST FÜR ALLE DA (2009) und ZEIT (2022) kommen auf jeweils zwei Tracks.

Die Setlist von Prag:

Ramm 4 (zum ersten Mal live seit 2019) Links 2-3-4 Keine Lust (zum ersten Mal live seit 2019) Sehnsucht Asche zu Asche (zum ersten Mal live seit 2019) Mein Herz brennt Puppe Wiener Blut (zum ersten Mal live seit 2013) Zeit Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Engel (Piano-Version mit Abélard auf der B-Stage) Ausländer Du riechst so gut Pussy Rammstein Ich will Adieu

Rammstein auf Tour 2024

15.05. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

16.05. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

18.05. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

19.05. Dresden, Rinne (Open Air Gelände an der Messe)

24.05. SRB-Belgrad, Ušće Park

25.05. SRB-Belgrad, Ušće Park

30.05. GR-Athen

05.06. E-San Sebastián, Estadio Anoeta

08.06. F-Marseille, Orange Vélodrome

11.06. E-Barcelona, Estadi Olímpic

15.06. F-Lyon, Groupama Stadium

18.06. NL-Nimwegen, Goffertpark

19.06. NL-Nimwegen, Goffertpark

23.06. IRE-Dublin, RDS Arena

27.06. B-Ostende, Park Nieuwe Koers

28.06. B-Ostende, Park Nieuwe Koers

05.07. DK-Kopenhagen, Valby Parken

11.07. Frankfurt/M., Deutsche Bank Park

12.07. Frankfurt/M., Deutsche Bank Park

13.07. Frankfurt/M., Deutsche Bank Park

17.07. A-Klagenfurt, Wörthersee Stadion

18.07. A-Klagenfurt, Wörthersee Stadion

21.07. I-Reggio Emilia, RCF Arena (Campovolo)

26.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

27.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

29.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

30.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

31.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

