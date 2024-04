Ein US-Richter hat die Klage von Model Jeanne Bellino gegen Aerosmith-Frontmann Steven Tyler wegen sexueller Nötigung nicht zugelassen.

Der stimmlich angeschlagene Steven Tyler hat eine Sorge weniger. Denn eine Klage gegen den Aerosmith-Sänger wegen sexueller Nötigung, die offenbar 1975 passiert ist, wurde abgewiesen. Der Richter begründet dies damit, dass die Handlungen des Musikers kein "ernsthaftes Risiko einer körperlichen Verletzung" für die Klägerin Jeanne Bellino dargestellt hätten. Letztes Wort gefallen? Das Model Jeanne Bellino war zum damaligen Zeitpunkt 17 Jahre alt. Laut ihrer Darstellung habe Steven Tyler ihr seine Zunge in den Hals gesteckt und ihren Körper (inklusive Brüsten, Hintern und Schritt) in einer New Yorker Telefonzelle betatscht. Des Weiteren soll er seinen Körper an ihrem gerieben und so…