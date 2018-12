Rammstein durchbrechen Schallmauer von 1 Milliarde Streams

Foto: Patrick Muennich, Patrick Muennich. All rights reserved.

Rammstein, eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten, durchbrechen die Schallmauer von 1.000.000.000 Streams auf Spotify und sind jetzt Mitglied im inoffiziellen Spotify-Milliarden-Club, dem unter anderem auch The Beatles, Metallica oder The Rolling Stones angehören. Damit feiern sie bereits ihren zweiten großen Erfolg innerhalb weniger Wochen.

Anfang November erst hatten sie in nur vier Stunden ihre erste große Deutschland-Stadiontournee restlos ausverkauft (Tourstart im Mai 2019) und konnten somit europaweit insgesamt über eine Million Tickets an einem Tag an die Fans bringen.

Rammstein auf Rekordjagd

Und auch das nächste Kapitel des Erfolgs lässt nicht lange auf sich warten. Im Frühjahr 2019 erscheint nach fast zehn Jahren wieder ein neues Album. Es hat zwar noch keinen Namen, wird aber schon jetzt als eine der aufsehenerregendsten Veröffentlichungen des kommenden Jahres gehandelt.

Tom Bohne, President Music Domestic UNIVERSAL MUSIC: „Rammstein haben schon immer die Grenzen des Möglichen verschoben – in ihrer Musik genauso wie in ihren Shows. Und auch bei den Zahlen scheint es keine Limits mehr zu geben. Gratulation an Rammstein und alle beteiligten Teams zu diesem gigantischen Erfolg. Wir freuen uns sehr auf das neue Album und darauf, es gemeinsam zu den Fans zu bringen.“