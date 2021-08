Rammstein versteigern weitere Goldene sowie Platin-Schallplatten aus ihren persönlichen Beständen. Nun ist das 3. Opus MUTTER dran.

[Update vom 12.07.2021:] Weiter geht's mit dem Auktionsmarathon von Rammstein. Nachdem die Berliner Metaller bereits Gold- und Platinauszeichnungen für ihre Alben HERZELEID und SEHNSUCHT für gemeinnützige Zwecke versteigert haben, ist nun mit MUTTER das dritte Studiowerk von Till Lindemann und Co. dran (siehe unten). Die zugehörigen Auktionen starten heute. Weitere Versteigerungen folgen in den kommenden Wochen beziehungsweise Monaten. Wer mitbieten will, kann dies auf rammstein.charity tun. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rammstein (@rammsteinofficial) [Update vom 08.06.2021:] Vor einem Monat haben Rammstein damit angefangen, Goldene sowie Platin-Schallplatten für verschiedene gemeinnützige Zwecke zu versteigern…