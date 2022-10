Rammstein: Kruspe spielt ‘Du hast’ auf Straße in Mexico City

Richard Kruspe mit Rammstein beim Konzert am 27. Mai 2017 in dänischen Horsens

Guerilla-Aktionen von Musikern kommen immer gut bei den Fans an. Bono und The Edge von U2 traten zum Beispiel vor ein paar Jahren auf einem Bahnsteig der Berliner U-Bahn auf. Nun hat ein Rammstein-Musiker eine ähnliche Nummer abgezogen. Die Band spielte kürzlich an drei Abenden im Foro Sol in Mexico City. Bei dieser Gelegenheit hat sich Gitarrist Richard Kruspe in die Stadt aufgemacht. Dort gab er in bester Do It Yourself-Manier zusammen mit Fans ‘Du hast’ zum Besten.

Dabei hatte der Rammstein-Musiker hatte zwar sein Bühnen-Outfit an. Ansonsten war Richard jedoch nur mit seiner Signature-Axt aus dem Hause ESP (der E-II RZK-I Burnt) sowie einem kleinen, handlichen Verstärker bewaffnet. Damit stellte sich er auf einer Straße in Mexiko-Stadt auf, worauf sich gleich eine Menschentraube bildete. Die Leute filmten mit ihren Handys natürlich fleißig mit (Video siehe unten). Alsdann fing Richard Kruspe an, die markanten ‘Du hast’-Riffs zu spielen. Den Gesang überließ der 55-Jährige dabei hauptsächlich den anwesenden Fans.

Wir finden: geile, Fan-nahe Aktion des Riffschmieds! Wenn Rammstein im kommenden Jahr wieder hierzulande auf Tournee durch die Stadien sind, kann Kruspe das gerne auch in Berlin und/oder München machen.

Die G/A/S-Termine der Rammstein-Tour 2023:

07.06. München, Olympiastadion

08.06. München, Olympiastadion

17.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

18.06. CH-Bern, Wankdorfstadion

15.07. Berlin, Olympiastadion

16.07. Berlin, Olympiastadion

26.07. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

Die komplette Übersicht findet ihr hier.

