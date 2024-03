Rammstein: Kruspe spricht von Neuanfang

Richard Kruspe gibt den Fans von Rammstein und Emigrate mal wieder Rätsel auf. Wie schon so oft, postete der Gitarrist in den Sozialen Medien einen flotten Reim. Dabei sinniert 56-Jährige auf Instagram über einen Neuanfang. Unter ein Foto von sich an einem Sechssaiter schreibt der Musiker: „Counting down to a brand new start / 1234, I’ll follow my heart“. Auf Deutsch heißt das: „Ich zähle herunter bis zu einem brandneuen Start / 1234, ich folge meinem Herzen“.

Jetzt fragen sich natürlich die Follower von Richard Kruspe, was diese Zeilen zu bedeuten haben. Fans spekulieren zum Beispiel darüber, ob die Verse aus einem neuen Lied von Emigrate oder gar Rammstein stammen. „Ich bin neugierig, was das wohl heißen könnte: ein brandneuer Start? Ein neues Projekt vielleicht?“, mutmaßt ein User. Dem hält allerdings ein weiterer Anhänger entgegen: „Paul [Landers, der andere Gitarrist der NDH-Gruppe — Anm.d.A.] hat einmal gesagt, dass Rammstein erst aufhören werden, wenn einer von ihnen stirbt.“

Die wahrscheinlichste Antwort auf die Kopfnuss ist, dass sich Kruspe einfach gerne mysteriös gibt. Regelmäßig teilt der Metaller geheimnisvolle Bilder von sich und kommentiert diese mit entrückten Bildunterschriften. Das hat sich gewiss auch schon im Fan-Lager herumgesprochen. Zu einem älteren Foto ohne Bemerkung, auf dem Rammstein-Richard einen Umhang trägt und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat, fragt beispielsweise jemand: „Keine mysteriöse Bildunterschrift?“ Daher ist es gut möglich, dass Kruspe einfach nur von einem Neuanfang redete, weil es seinem zweizeiligen Reim diente.

