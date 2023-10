Rammstein kündigen Europatournee für 2024 an

auch interessant

Gerüchte diesbezüglich gab es bereits, nun steht es fest: Rammstein wollen es noch einmal wissen. Die NDH-Metaller um Till Lindemann haben gerade weitere Live-Termine angekündigt. So will das Sextett nächstes Jahr erneut auf große Konzertreise durch Europa gehen, wie die Musiker mittels eines kurzen Videos in den Sozialen Medien mitteilen (siehe unten).

Erinnerung einrichten!

Wann und wo Rammstein auftreten werden, haben die Musiker noch nicht verraten. Vermutlich wird dieses Geheimnis im Rahmen des gestaffelten Vorverkaufsstarts gelüftet. Mitglieder des Fanclubs können exklusiv bereits am Montag, den 16. Oktober 2023 um 11 Uhr Tickets buchen. Der allgemeine Vorverkauf startet zwei Tage später am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 um 11 Uhr. Wie immer sind die Karten auf der Website der Band zu haben.

Till Lindemann treibt unterdessen seine Solokarriere weiter voran. Nachdem die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger eingestellt und die Irin Shelby Lynn angeblich eine Verleumdungsklage am Hals hat, hat der gebürtige Leipziger schon vier Singles veröffentlicht. Die Tracks ‘Zunge’, ‘Lecker’, ‘Nass’ und ‘Schweiß’ werden wohl allesamt auf dem kommenden Soloalbum des 60-Jährigen enthalten sein. Die Veröffentlichung der Platte wird passend zur im November startenden Solotournee von Lindemann erwartet. Die Konzertreise beginnt am 8. November in Leipzig und findet ihren Schlusspunkt am 20. Dezember in Paris.

ABUS-ABWEHRSPRAY JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.