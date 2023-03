Rammstein laden erneut zum „Anfassen“

Und das Rammstein-Konzert-Rad dreht sich weiter. Die „Europe Stadium Tour“ geht 2023 in ihre dritte Runde, in der sie erneut die Arenen des Kontinents mit ihrer monströsen Show bespielen wird. Mit dabei ist ihre gigantische Bühne, die schon allein durch ihre Konstruktion zum Staunen einlädt.

Um auch ihren blinden Fans diesen Anblick nicht vorzuenthalten, schufen die Berliner bereits letztes Jahr eine besondere Art der Konzerterfahrung: Alle sehbehinderten Personen erhielten die Möglichkeit, am Tag des Konzerts vorab an einer Bühnenbegehung teilzunehmen. Rammstein zum Anfassen, quasi.

Nun gab die NDH-Größe bekannt, dass es auch dieses Jahr wieder die Option für blinde Ticket-Besitzer geben wird. Dafür ist eine Kontaktaufnahme zum Management erforderlich. Darin muss ein ein ärztlicher Nachweis des Behinderungsgrads sowie ein Ticket-Nachweis beigelegt werden.

Rammstein: „Europe Stadium Tour“ startet im Mai

Nachdem das Sextett 2022 sein aktuelles Studioalbum ZEIT herausbrachte und bereits auf der letztjährigen Ausgabe der Tour einige Songs daraus performten, können wir uns sicher auch dieses Jahr über ein breitgefächertes Portfolio aus drei Jahrzehnten Rammstein freuen. Die „Europe Stadium Tour“ beginnt am 22. Mai in Litauen und führt die Combo um Feuerteufel Till Lindemann für 7 Konzerte im Juni und Juli auch nach München und Berlin.

