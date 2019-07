Rammstein stellen neue App vor

Das Kiss-Merchandise ist genauso bekannt und gut (?) wie die Musik der US-Rocker. Folgerichtig erscheint nun noch ein Buch darüber.

Schon früh wussten Kiss, dass es sich lohnt, Merchandise herzustellen und zu vertreiben. In diesem exzessiven Output entstanden teils hanebüchene, teils lustige Gegenstände, die allerdings stets für einen ordentlichen, konstanten Geldfluss bei der Band sorgten. Das i-Tüpfelchen ist nun der Bildband ‘KISS: The Hottest Brand In The Land’. Man findet darin alle, wirklich ALLE Kiss-Merchandise-Artikel, die jemals irgendwo auf der Welt offiziell erschienen sind. Denn durch intensive Recherchen in Fan-Sammlungen hat man selbst ultrarare Gegenstände aufgetrieben und fotografiert. Beworben wird das hier vorbestellbare Werk damit: "390 Seiten mit jeder Menge farbiger Fotos, mit unter anderem Lunchboxen, Bekleidung, Comics, Mülleimern, Gürtelschnallen,…