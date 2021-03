Nightwish haben ihre Tournee in den November/Dezember 2021 verschoben. Dann gibt es hoffentlich die Lieder von HUMAN. :II: NATURE. live zu hören.

Im April 2020 haben Nightwish ihr langerwartetes neuntes Studioalbum HUMAN. :II: NATURE. veröffentlicht, das weltweit in die Charts eingestiegen ist, einschließlich einer #1-Platzierung in Deutschland und Finnland. Die Tourneedaten zur neuen Platte waren eigentlich für den letztjährigen November und Dezember angekündigt, mussten aber verschoben werden – und zwar in den Mai 2021. Doch auch diese Termine sind leider nicht umsetzbar. Die Tournee wurde in den November und Dezember 2021 geschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. METAL HAMMER präsentiert: Nightwish + Amorphis + Turmion Kätilöt - Tour 2021 25.11. Düsseldorf, ISS Dome 27.11. Leipzig, Arena 02.12. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle 05.12. Bamberg,…