Marvin Lee Aday aka Meat Loaf ist gestorben. Das gab seine Familie im Internet bekannt. Der ‘Bat Out Of Hell’-Sänger wurde 74 Jahre alt.

Der Rock-Sänger Meat Loaf weilt nicht mehr unter den Lebenden. Wie seine Familie in den Sozialen Medien mitteilt, ist Marvin Lee Aday, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen hieß, in ihrem Beisein verstorben. Am bekanntesten ist der Musiker sicherlich für die Hits ‘I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)’ und ‘Bat Out Of Hell’. Er wurde 74 Jahre alt. Zur Todesursache liegen derzeit noch keine Informationen vor. Auf Bühne und Leinwand "Unsere Herzen sind gebrochen, während wir verkünden, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Nacht gestorben ist", ist auf Facebook zu lesen. "Er war umgeben von seiner…