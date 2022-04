Rammstein unter den Nominierten der Berlin Music Video Awards

Foto: Bryan Adams. All rights reserved.

Das seit 2013 existierende Event, die Berlin Music Video Awards, gilt im Kosmos Kunstschaffender aus den Bereichen Film, Direktion und Musik als angesehene Preisverleihung zur Wertschätzung geistreicher, kunstvoller und anregender Kreativproduktionen. Im Jahr 2022 soll die Veranstaltung zwischen dem 08. und 11. Juni stattfinden. Unter den Nominierten mit dabei (und zwar ganz zu Recht, wie wir finden): Robert Gwisdek, Regisseur des Rammstein-Musikvideos zur Single ‘Zeit’.

Empfehlung der Redaktion Rammstein: Alle Infos zu ZEIT Industrial Metal , NDH Am 29. April 2022 erscheint das neue Rammstein-Album ZEIT. Exakt drei Jahre nach dem unbetitelten Multiplatinum-Album legt die Band den Nachfolger vor. In der Kategorie „Best Concept“ konkurriert der 38-jährige Buchautor und Musiker, der vornehmlich unter dem Künstlernamen Käptn Peng bekannt ist, u.a. mit der britischen Rock-Band Radiohead. Wie so oft ist es schwer, die Gewinnchancen einzuschätzen. Angesichts des herausragenden Resultats – ein mitreißendes Video, das sowohl auf cineastischer, konzeptueller als auch auf qualitativer Ebene einem hochkarätigen Kurzfilm gleichkommt – finden wir doch sehr, dass ebendies eine gebührende Würdigung verdienen würde.

Hier geht’s zur Übersicht aller nominierten Teilnehmenden. Wer die Veröffentlichung des Musikvideos zum Titeltrack der neuen Rammstein-Platte verschlafen haben sollte, folget: