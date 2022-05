V ist die kreative Schöpfung aus den Coronajahren von Der W. METAL HAMMER durfte exklusiv in das komplette neue Soloalbum von Stephan Weidner reinhören

Die Hörprobe: V VÖ: April/Mai Das Lied vom Blut „Der Frankfurter Berg ist nicht der Ort für Gefühle." Textlich könnte der biografische Opener von V problemlos eine Onkelz-Nummer darstellen, musikalisch orientiert sich 'Das Lied vom Blut' rhythmisch eher an modernem, hart riffendem Rock. Der Berg bewegt sich nicht „Vor dem Glück kommt der Schweiß, in den Stürmen die Gelassenheit." Interessanter Ansatz, speziell gesanglich, weil Weidner mit einer eher schnoddrigen…