Ray Alder: „Ich habe vor 15 Jahren meine Stimme verloren“

Ray Alder von der Progressive Metal-Band Fates Warning wurde in einem Interview mit Metallerium gefragt, wie er seine Stimme pflegt und seine Bandbreite beibehält.

Was für Ray Alder übrig ist

Die Stimme ist nicht für immer

Der 55-Jährige erklärt: „Ich habe wahrscheinlich vor 15 Jahren erstmals meine Stimme verloren. Ich bin zu Ärzten gegangen, die gesagt haben: ‚Du kannst es nicht für immer haben. Es wird nicht gleich bleiben. Du wirst älter werden und es wird sich verändern.‘ Also habe ich mich mit verändert. Ich kann offensichtlich nicht mehr so hoch singen wie früher, aber ich gebe mein Bestes.“

Übung macht den Meister

Das ändert sich auf Tournee, so Alder: „Wenn ich auf Tour gehe, muss ich proben. Ich gehe in ein Studio mitten in der Stadt und singe live durch die P.A. zu Musik ohne Gesang. Das mache ich wahrscheinlich zwei Stunden am Tag für zwei Monate, nur um meine Stimme für die Tournee fit zu halten. Wenn ich das nicht mache, verliere ich nach zwei Tagen meine Stimme.“

One-Take-Wunder

Beim Schreiben zu singen, ist für den Musiker anders: „Jeden Tag in ein Mikrofon zu singen, ist anders, da kann man hundert Mal dasselbe tun und es normalerweise richtig hinbekommen. Ich brauche natürlich nur einmal“ witzelt der Musiker.

Ray Alder, der momentan sein zweites Solowerk II vorstellt, ist für verschiedene Projekte bekannt, darunter die Bands Fates Warning, Engine und Redemption sowie seine Solomusik.

