Redaktions-Charts 2025: Frank Thießies

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Thiessies_Darkside Blues
Darkside Blues

Die besten Alben 2025:

  1. Queens Of The Stone Age ALIVE IN THE CATACOMBS (EP)
  2. AVTT/PTTN AVTT/PTTN
  3. AFI SILVER BLEEDS THE BLACK SUN…
  4. Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND/K.A.D.A.V.A.R.
  5. Masters Of Reality THE ARCHER
  6. Year Of The Goat TRIVIA GODDESS
  7. Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPER
  8. Dizzy Reed ROCK ’N’ ROLL CHOSE ME
  9. The Hellacopters OVERDRIVER
  10. The Wildhearts SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

2025 Bestenlisten Frank Thießies Jahresrockblick Redaktions-Charts Top Ten Toplisten
