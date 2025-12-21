Toggle menu

Redaktions-Charts 2025: Helen Lindenmann

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Lindenmann_Party With The Aimals_Heft
Party With The Animals

Die besten Alben 2025:

  1. Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA
  2. AFI SILVER BLEEDS THE BLACK SUN…
  3. Yungblud IDOLS
  4. Deftones PRIVATE MUSIC
  5. L.S. Dunes VIOLET
  6. Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE
  7. Avatar DON’T GO IN THE FOREST
  8. …And Oceans THE REGENERATION ITINERARY
  9. I Prevail VIOLENT NATURE
  10. Rivers Of Nihil RIVERS OF NIHIL

***
***

