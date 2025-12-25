Toggle menu

Redaktions-Charts 2025: Petra Schurer

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück.
Schurer_Over The Mountain
Over The Mountain

Die besten Alben 2025:

  1. Orbit Culture DEATH ABOVE LIFE
  2. The Haunted SONGS OF LAST RESORT
  3. Seasons In Black ANTHROPOCENE
  4. Soul Demise AGAINST THE ABYSS
  5. Paradise Lost ASCENSION
  6. Daron Malakian And Scars On Broadway ADDICTED TO THE VIOLENCE
  7. Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
  8. Imperial Triumphant GOLDSTAR
  9. Behemoth THE SHIT OV GOD
  10. The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD

