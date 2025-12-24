Toggle menu

Metal Hammer

Redaktions-Charts 2025: Simon Ludwig

Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Die besten Alben 2025:

  1. Ghost SKELETÁ
  2. The Darkness DREAMS ON TOAST
  3. Pagan Altar NEVER QUITE DEAD
  4. Sintage UNBOUND TRIUMPH
  5. Pentagram LIGHTNING IN A BOTTLE
  6. Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPER
  7. Wytch Hazel V: LAMENTATIONS
  8. Matt Berry HEARD NOISES
  9. Witchcraft IDAG
  10. Spidergawd FROM EIGHT TO INFINITY

