Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Redaktions-Charts 2025: Tamara Jungmann

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch
Jungmann_Hellraiser
Hellraiser

Die besten Alben 2025:

  1. The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD
  2. Arch Enemy BLOOD DYNASTY
  3. Bloodywood NU DELHI
  4. Avatar DON’T GO IN THE FOREST
  5. Volbeat GOD OF ANGELS TRUST
  6. Heaven Shall Burn HEIMAT
  7. Bad Loverz GREATEST HITS
  8. Lord Of The Lost OPVS NOIR PT. 1
  9. Ghost SKELETÁ
  10. Halestorm EVEREST

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tamara Jungmann

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Bestenlisten Jahresrockblick Redaktions-Charts Tamara Jungmann Top Ten Toplisten
Leserpoll 2025 & Weihnachtsverlosung
mh-leserpoll-2019_beitragsbild
Wieder einmal haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern keine Kosten und Mühen gescheut, um euch eine bunte Bescherung zu zaubern.
Liebe Leserschaft, mit Stolz dürfen wir verkünden, dass wir auch in den zwölf Monaten nach dem großen METAL HAMMER-Jubiläumsjahr unserem Motto treu geblieben sind und weiterhin alles geben, um euch regelmäßig mit einer geballten Ladung „Maximum Metal“ zu versorgen – hier im Magazin, aber auch online, im Podcast und den Sozialen Netzwerken. Ihr könnt uns lesen, hören und sehen – ganz, wie ihr mögt. Umso wichtiger ist es für uns, eure Meinung über unser Schaffen zu erfahren: Mehr Vinyl, keine CD mehr? Mehr Meinung, weniger Historys? Sonstige innovative Ideen, die den Fortbestand unseres Hefts sichern und unsere Reichweite in der…
Weiterlesen
Zur Startseite