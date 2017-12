Redaktionscharts 2017: Dominik Winter

Dominik Winter

Die zehn besten Alben 2017:

Dying Fetus WRONG ONE TO FUCK WITH Great American Ghost HATRED STEMS FROM THE SEED Cannibal Corpse RED BEFORE BLACK Darkest Hour GODLESS PROPHETS & THE MIGRANT FLORA Bloodclot UP IN ARMS All Out War GIVE US EXTINCTION Get The Shot INFINITE PUNISHMENT Despite Exile RELICS Dr. Living Dead! COSMIC CONQUEROR Stray From The Path ONLY DEATH IS REAL

Die besten Konzerte 2017:

Hatebreed, Köln, Essigfabrik Suicidal Tendencies, Deez Nuts, Düsseldorf, Zakk Cattle Decapitation, Oberhausen, Helvete Dying Fetus, Essen, Turock Stray From The Path, Oberhausen, Kulttempel

Aufsteiger des Jahres:

Grave Pleasures machen ihr schwaches Debüt vergessen und klingen wieder nach Beastmilk. Außerdem: Great American Ghost, Despite Exile, Eve Of Alana, Mountaineer, Cut Up, Arroganz, Bloodclot, Get The Shot, Contra, Higher Power, Lifeless, Aetherian, Virvum, Hanging Garden, Guilt Trip, Incited, Loyal Until Death, Withdrawal, Year Of The Rat, Soror Dolorosa, The Taste Of Chaos

Der beste Song des Jahres:

Great American Ghost ‘Nothing Left’, Terror ‘No Love Lost’