Redaktionscharts 2017: Gunnar Sauermann

Die zehn besten Alben 2017:

Helheim LANDAWARIJAR Wolves In The Throne Room THRICE WOVEN Kreator GODS OF VIOLENCE Moonspell 1755 Fen WINTER Auðn FARVEGIR FYRNDAR Paradise Lost MEDUSA Samael HEGEMONY Der Weg Einer Freiheit FINISTERRE Mork EREMITTENS DAL

Die fünf besten Konzerte 2017:

Saga, Hengelo (NL), Metropol Deafheaven, Tilburg (NL), Roadburn Enslaved, Bergen (NO), Beyond The Gates Emperor, Tons Of Rock (NO)/Wacken/Graspop (BE) Status Quo, Wacken Open Air

Das beste Festival 2017:

Roadburn (NL), Inferno (NO), Eistnaflug (IS), Wacken, Summer Breeze, Tons Of Rock (NO), Party.San, Eindhoven Metal Meeting (NL), Graspop (BE)

Aufsteiger des Jahres:

Wolfheart

Der beste Song des Jahres:

Zeal & Ardor ‘Devil Is Fine’