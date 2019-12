Redaktionscharts 2019: Lothar Gerber

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Konstantin Michaely Die besten Alben 2019: 1. Alcest SPIRITUAL INSTINCT 2. Devil Master SATAN SPITS ON CHILDREN OF LIGHT 3. Wisborg FROM THE CRADLE TO THE COFFIN 4. Ketzer CLOUD COLLIDER 5. Idle Hands MANA 6. Cult Of Luna A DAWN TO FEAR 7. Valborg ZENTRUM 8. Russian Circles BLOOD YEAR 9. Pijn & Conjurer CURSE THESE METAL HANDS 10. Death Wolf IV: COME THE DARK