Redaktionscharts 2019: Martin Wickler

Martin Wickler

Die besten Alben 2019:

1. Vitriol TO BATHE FROM THE THROAT OF COWARDICE

2. Rammstein unbetitelt

3. Vltimas SOMETHING WICKED THIS WAY COMES

4. Nile VILE NILOTIC RITES

5. Sammath ACROSS THE RHINE IS ONLY DEATH

6. Temple Koludra SEVEN! SIRENS! TO A LOST ARCHETYPE

7. Endseeker THE HARVEST

8. Steel Panther HEAVY METAL RULES

9. Mayhem DAEMON

10. Blood Incantation HIDDEN HISTORY OF THE HUMAN RACE

