Redaktions-Charts 2025: Martin Wickler

Das-Metaljahr-2025_1282x721
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Wickler_Bang Bang Your Dead
Bang Bang (You’re Dead)

Die besten Alben 2025:

  1. Author & Punisher NOCTURNAL BIRDING
  2. Lik NECRO
  3. Rivers Of Nihil RIVERS OF NIHIL
  4. Coroner DISSONANCE THEORY
  5. Zéro Absolu LA SAIGNÉE
  6. Machine Head UNATØNED
  7. Behemoth THE SHIT OV GOD
  8. Ghost SKELETÁ
  9. The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD
  10. Testament PARA BELLUM

Die besten Folk-/Pagan-/Viking-/Mittelalter-Alben 2025
Das-Metaljahr-2025
