Redaktionscharts 2019: Matthias Mineur

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Marc Halupczok Die besten Alben 2019: 1. Atlantean Kodex THE CURSE OF EMPIRE 2. Arch/Matheos WINTER ETHEREAL 3. Flotsam And Jetsam THE END OF CHAOS 4. Destruction BORN TO PERISH 5. Kadavar FOR THE DEAD TRAVEL FAST 6. Overkill THE WINGS OF WAR 7. Death Angel HUMANICIDE 8. Borknagar TRUE NORTH 9. Suicidal Angels YEARS OF AGGRESSION 10. Dawn Of Winter PRAY FOR DOOM