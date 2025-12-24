Toggle menu

Redaktions-Charts 2025: Matthias Mineur

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Mineur_Goodbye To Romance
Goodbye To Romance

Die besten Alben 2025:

  1. Larkin Poe BLOOM
  2. Joe Bonamassa BREAKTHROUGH
  3. Lynch Mob DANCING WITH THE DEVIL
  4. Dirkschneider & The Old Gang BABYLON
  5. Dream Theater PARASOMNIA
  6. The Dead Daisies LOOKIN’ FOR TROUBLE
  7. Arjen Anthony Lucassen SONGS NO ONE WILL HEAR
  8. Robert Jon & The Wreck HEARTBREAKS & LAST GOODBYES
  9. Danko Jones LEO RISING
  10. Jethro Tull CURIOUS RUMINANT

