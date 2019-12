Redaktionscharts 2019: Thomas Sonder

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Die besten Alben 2019: 1. Rammstein unbetitelt 2. Amon Amarth BERSERKER 3. In Flames I, THE MASK 4. Borknagar TRUE NORTH 5. Bethlehem LEBE DICH LEER 6. Insomnium HEART LIKE A GRAVE 7. Candlemass THE DOOR TO DOOM 8. Novembers Doom NEPHILIM GROVE 9. Avantasia MOONGLOW 10. Swallow The Sun WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.