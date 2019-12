Redaktionscharts 2019: Thomas Strater

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Matthias Mineur Die besten Alben 2019: 1. Whitesnake FLESH & BLOOD 2. Opeth IN CAUDA VENENUM 3. Dream Theater DISTANCE OVER TIME 4. DeWolff LIVE & OUTTA SIGHT II 5. Goodbye June COMMUNITY INN 6. The New Roses NOTHING BUT WILD 7. Black Star Riders ANOTHER STATE OF GRACE 8. The Magpie Salute WALK ON WATER II 9. Flying Colors THIRD DEGREE 10. Pretty Maids UNDRESS YOUR MADNESS