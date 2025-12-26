Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Redaktions-Charts 2025: Thomas Strater

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch
Strater_Bark At The Moon
Bark At The Moon

Die besten Alben 2025:

  1. Benediction RAVAGE OF EMPIRES
  2. Cryptopsy AN INSATIABLE VIOLENCE
  3. Biohazard DIVIDED WE FALL
  4. Sodom THE ARSONIST
  5. Agnostic Front ECHOES IN ETERNITY
  6. Sanguisugabogg HIDEOUS AFTERMATH
  7. Blood Red Throne SILTSKIN
  8. Heaven Shall Burn HEIMAT
  9. The Haunted SONGS OF LAST RESORT
  10. Deez Nuts SAUDADE

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2025 Bestenlisten Jahresrockblick Redaktions-Charts Thomas Strater Top Ten Toplisten
Redaktions-Charts 2025: Tom Lubowski
Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Die besten Alben 2025: Wolf Alice THE CLEARING Björn Dixgård AND THEN, FROM THE SHADOWS Larkin Poe BLOOM Final Dose UNDER THE ETERNAL SHADOW Yungblud IDOLS Castle Rat THE BESTIARY Halestorm EVEREST Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND Dream Theater PARASOMNIA Warmen BAND OF BROTHERS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer…
Weiterlesen
Zur Startseite