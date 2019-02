Metal sells: 10 Musikstarke Werbeclips

Mit Led Zeppelin ans Steuer

Da wird die Zugfahrt glatt unangenehm. Obwohl der Protagonist dieses Werbeclips in keiner vollgestopften und vorschweißtriefenden Berliner U-Bahn im Hochsommer hockt, versucht der Autohersteller hier mit Led Zeppelins ‘Rock and Roll’ zur Autofahrt zu animieren. Wer kann da schon nein sagen.

Steel Panther aka Danger Kitty

Für einen Werbespot Anfang der zweitausender Jahre wurden Steel Panther zu den Glam Metal-Ikonen Danger Kittys. Der kurze TV-Spot fasst deren Bandbiografie zusammen: von der Herrschaft über die Charts hin zum Bankrott und örtlichen Bar Mitzvah-Auftritten. Gut für Steel Panther, dass ihre tatsächliche Band-Karriere einen anderen Weg eingeschlagen hat!



Hot Hot Hot

Der folgendem Werbespot kommt ganz ohne bekannte Band-Besetzung daher. Die dafür ausgedachte Black Metal-Band bewirbt mit Corpse Painting und Feuerschlucker-Bühnenshow scharfes Fast Food. Zum Glück wurde dieser Clip nicht ins Deutsche übersetzt: das hätte den Wortwitz und somit den Humor des Clips eindeutig gekillt.

Hinter Gittern mit Judas Priest

Nein hier geht es nicht um die in den neunziger Jahren gestartete RTL-Serie ‘Hinter Gittern’. Jedoch hätte sich diese möglicherweise besser ertragen lassen mit der passenden Musik zum Teaser, wie TV Land es für eine Mini-Collage aus Szenen mehrerer Serien (darunter ‘Little House On The Prairie’, ‘The Andy Griffith Show’ und ‘Three’s Company’) getan haben. In allen geht es um einen Gesetzesbruch, der sich natürlich am besten mit Judas Priests ‘Breaking The Law’ vertonen lässt.

Geschichtsnachhilfe mit Suffocation

Suffocation waren 2007 in einer Werbekampagne für die History Channel-Spezialdokumentation ‘The Dark Ages’ zu sehen. In diesem Werbespot spielt die Band ihren Song ‘Bind Torture Kill’ vom selbstbetitelten Bandalbum (2006), während ein sehr fachkundiger Hausmeister einen Mitarbeiter über Death Metal aufklärt.

Keks-Metal

Hochkarätige Gesangseinlagen und atemberaubende Spezialeffekte gibt es in dieser Werbung NICHT. Der Macher dieses Cookie-Clips hat wohlmöglich einfach nur einen sehr irrwitzigen Traum verfilmt mit Metal-Band auf fliegendem Keks, die im Mund eines ultra verdutzt dreinblickenden jungen Mannes landet. Das Ganze ist schon wieder so gequirlter Keks, dass es irgendwie witzig ist.

Sportlich mit Metallica

Jahrelang war dies eine der verlässlichsten Traditionen des Baseballs: New York Yankee-Pitcher Mariano Rivera betritt zu Metallicas ‘Enter Sandman’ das Stadion. Nachdem dieser zurückgetreten war, gab es für Metallica nichts mehr zu tun: So witzelt zumindest ein Werbeclip des US-amerikanischen Sportsenders ESPN. Kirk Hammett versucht es sogar mit kostenlosen ersten Gitarrenunterrichtsstunden.



Metal in Pink

Norwegen: wie jeder weiß die Heimat des Black Metal. Umso witziger ist der Spot eines Supermarktes, der mit Stereotypen spielt, um die schnelle und effiziente Arbeit seines Unternehmens zu bewerben. Für alle, die immer wieder nachfragen, was der gestandene Metaller eigentlich allein Zuhaus mach: genau das!

Dokken vs Chicken

Und zu guter Letzt: Ein ziemlich abstruser aber dadurch überaus amüsanter Werbespot, den sich der Hersteller einer Antivirus-Software ausgedacht hat. Wer sein Hähnchen vor den alten Glam-Metallern Dokken einmal schützen muss – und das kommt in irgendeinem Universum sicher einmal vor – der bekommt hier die passende Kaufempfehlung.

