Redaktionscharts 2023: Thomas Sonder

Passend zum Jubiläumsjahr unserer Metal-Queen stellt das METAL HAMMER-Team beim diesjährigen Jahresrockblick Songs von Doro (und Warlock) nach.

Die besten Alben 2023: Green Lung THIS HEATHEN LAND KK's Priest THE SINNER RIDES AGAIN Night Demon OUTSIDER Cirith Ungol DARK PARADE Blood Ceremony THE OLD WAYS REMAIN Hexvessel POLAR VEIL High Spirits SAFE ON THE OTHER SIDE Enforcer NOSTALGIA Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs LAND OF SLEEPER Metal Church CONGREGATION OF ANNIHILATION Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.