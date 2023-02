‘Atomic Heart’ lädt in eine alternative Sowjetunion mit Robotern ein. Der im Februar erscheinende Shooter ist nun allerdings ein reiner Singleplayer.

Roboter? Wenn das nicht Metal(l) ist! Doch Spaß beiseite: Bald können Shooter-Fans in die Welt von ‘Atomic Heart’ eintauchen. Das russische Entwicklerstudio Mundfish hat den Release-Termin für das Spiel bekanntgegeben. Allerdings gibt es auch weitere neue Informationen, die einigen Spielern weniger Freude bereiten. Neuer Trailer zeigt Optik Erscheinen soll ‘Atomic Heart’ am 21. Februar 2023, also bereits in wenigen Wochen. Lust auf den Action-Titel macht auch nochmal der neue Trailer, den Grafikkartenhersteller Nvidia bei der Elektronikmesse CES zeigte. Besonders die Raytracing-Effekte der Bilder beeindrucken. Wer über eine neue Grafikkarte verfügt, wird aus dem Spiel also eine Menge rausholen können –…