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Abrogation WIDERSCHEIN

Melodic Death Metal, Massacre/Edel (10 Songs / VÖ: 20.3.)

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Abrogation kehren nach zehn Jahren Studiostille zurück. WIDERSCHEIN beginnt überraschend melodisch mit einem Unheil verkündenden instrumentellen Intro, das jedoch bald in schwere Riffs und übles Gefauche übergeht. Für Kenner keine Überraschung, aber dennoch besonders: Sänger Fenris knurrt auf Deutsch! Was durch Kanonenfieber im Death Metal zuletzt deutlich popularisiert wurde, machen Abrogation seit Jahrzehnten (bis 2016 noch mit Sänger Schwarte). Obwohl sich Deutsch für brachialen Metal aus­gezeichnet eignet, klingt der Gesang zunächst eher ungewohnt. Allerdings schaffen es Fenris und seine Band-­Kollegen, die Skepsis mit spannenden Texten und mitreißenden Melodien zu minimieren.

Bei Songs wie ‘Morgenröte’ oder ‘Gegenwind’ wird erneut die melodische Natur der Musik deutlich. Die Lyrics und Fenris’ rollendes „R“ erinnern an etwas Altertümliches. In ‘Spieglein, Spieglein’ und ‘Aus Einem hab ich Zwei gemacht’ durchbricht überraschend eine schöne Frauenstimme den finsteren Krach und sorgt für etwas Abwechslung. Der Siebenminüter ‘Die letzte Sinfonie’ beschert WIDERSCHEIN mit seinen teils melan­cholisch-traurigen Parts einen würdigen, wenn auch auf der Schwertschneide zum Kitsch balancierenden Abschluss.

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