Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Angel Du$t COLD 2 THE TOUCH

Hardcore , Run For Cover/Cargo (11 Songs / VÖ: 13.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
6/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wie genau will man Angel Du$t und ihre Musik mittlerweile überhaupt noch kategorisieren? Machen die Amerikaner jetzt Pop, Indie, Hardcore oder – wie es Sänger Justice Tripp so gerne verkündet – etwa doch Rock’n’Roll? Na ja, ist auch egal, solange das Ganze ordentlich Laune macht, und in dieser Hinsicht kassiert das neueste Album der Genre-Ausreißer definitiv volle Punktzahl. COLD 2 THE TOUCH mag vielleicht eisig klingen, doch beim Hören kommt direkt Sommer­stimmung auf. Bereits auf BRAND NEW SOUL überzeugten die Musiker aus Baltimore mit ihrer an­steckenden Energie – ein Trend, den Angel Du$t auf ihrem aktuellen Werk fort­setzen. Selbst in seinen aggressivsten Momenten – und davon gibt es über­raschend viele – durchzieht COLD 2 THE TOUCH stets eine mühelose Leichtigkeit, die förmlich zum Tanzen einlädt. Aber auch Fans von Angel Du$ts seichterer Seite kommen definitiv auf ihre Kosten: ‘Jesus Head’ und ‘Nothing I Can’t Kill’ beweisen erneut, dass in Sachen Vielfalt im Hardcore niemand mit der Band aus Baltimore mithalten kann. Abgerundet wird das Ganze durch das dynamische Duo ‘The Knife’ und ‘The Beat’ – zwei kurze Kracher, die COLD 2 THE TOUCH perfekt zusammenfassen: kreativ, energiegeladen und unverwechselbar Angel Du$t.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Avantasia: 25 Jahre Debütwerk THE METAL OPERA PART I
Avantasia-Opera-1^-q
Heute ist Avantasia ein Hauptprojekt, vor 25 Jahren hörte die Welt erstmalig etwas aus der sagenumwobenen Fantasiewelt.
Als Tobias Sammet Ende der Neunziger längst mit Edguy durch die Decke ging, juckte es ihn weiterhin in den Fingern. Im Frühjahr 1999 tourten Edguy grade mit THEATER OF SALVATION durch die Lande, als Sammet eine Idee kam. Er wollte eine Metal-Oper schreiben, die größer und wilder als alles war, was die Szene damals kannte. Da Größenwahn im Metal traditionell eher belohnt als belächelt wird, wurde aus dem Gedanken ein Mammutprojekt. „Ich werde nostalgisch. Oder alt… Wir haben seitdem viel erreicht, und ich bin glücklich und stolz auf alles, was ich davor und danach gemacht habe“, schrieb er jüngst auf…
Weiterlesen
Zur Startseite