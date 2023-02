Lord Of The Lost könnten bei dem diesjährigen ESC den Dark Metal repräsentieren!

Lord Of The Lost sind mit ‘Blood & Glitter’ für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest in Liverpool nominiert. Dieser wird am 03. März live in der ARD ausgestrahlt. Bei der Show entscheiden dieses Jahr allein die Zuschauer, wer Deutschland 2023 vertreten wird. Die Band wird einer der Kandidaten für den deutschen Song für Liverpool sein. Ein Video zu ‘Blood & Glitter’ könnt ihr unten sehen. Zusätzlich haben Lord Of The Lost den Single-Edit ihres Songs ‘Leave Your Hate In The Comments’ veröffentlicht. Der Song zeigt klare Kante gegen Hass und Diskriminierung in den Sozialen Medien. Lord Of The…