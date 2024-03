Unter anderem Ozzy Osbourne, Foreigner und Lenny Kravitz dürfen sich Hoffnung darauf machen, dieses Jahr in die Rock And Roll Hall Of Fame einzuziehen.

Die Rock And Roll Hall Of Fame hat die Nominierungen für die diesjährige Aufnahme herausgegeben. Metal- und Rock-Fans können sich hierbei immerhin darüber freuen, dass Ozzy Osbourne, Foreigner, Jane's Addiction, Oasis, Peter Frampton, Lenny Kravitz und Dave Matthews Band im Rennen sind. Das war es allerdings dann auch schon mit Musikern, die für (harte) Gitarrenmusik stehen. Rock And Roll? Ansonsten zählen ebenso Mariah Carey, Sinead O'Connor, Cher, Sade, Mary J. Blige, A Tribe Called Quest, Eric B. & Rakim und Kool & The Gang zu den Nominierten. Wer Ende April in die Rock And Roll Hall Of Fame einziehen darf, wird…