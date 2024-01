Sharon Osbourne unternahm Selbstmordversuch

Sharon Osbourne hat laut eigener Aussage einst versucht, sich das Leben zu nehmen. Das sei zu jener Zeit gewesen, als sie von einer Affäre ihres Mannes Ozzy Osbourne erfahren habe. Dies eröffnete die Gattin des „Prinzen der Dunkelheit“ beim Londoner Tourstopp ihrer Show ‘Sharon Osbourne: Cut The Crap’.

Was anderes als Groupies

„Er hatte immer, immer Groupies“, zitiert die britische Zeitung Mirror Sharon Osbourne. „Daran war ich gewöhnt. Aber wenn er den Namen der Person kennt, weiß, wo sie wohnt und arbeitet, ist das eine komplett andere Sache, denn man hängt da gefühlsmäßig drin. Ich weiß nicht, wie viele Pillen ich genommen habe. Ich dachte einfach: ‚Meine Kinder sind älter. Ihnen geht es gut, sie können sich um sich selbst kümmern.‘ Also habe ich eine Überdosis genommen und mich ins Badezimmer gesperrt. Das Zimmermädchen versuchte reinzukommen, um sauber zu machen, und sah mich.“

2020 gab Ozzy zu Protokoll, ihn habe es davor gegraut, dass Sharon Osbourne ihn verlässt, nachdem sie mitbekommen hat, dass er Affären hatte. 2017 sagte die 71-Jährige der Zeitung The Telegraph, dass Ozzy nicht nur eine, sondern sechs Geliebten hatte. „Irgendein russischer Teenager, eine Masseurin in England, unsere Masseurin in Los Angeles, unsere Köchin. Er hatte Frauen in verschiedenen Ländern. Es reichte im Grunde, wenn man eine Frau war und Ozzy den Rücken massierte oder ihm Essen brachte.“ Als seine Liebschaft mit der Friseurin Michelle Pugh 2016 öffentlich wurde, machte er eine Therapie gegen Sexsucht. Letztlich vertrugen sich Sharon und Ozzy wieder und erneuerten sogar ihr Ehegelöbnis.

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.

