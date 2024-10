Stryper: Michael Sweet wünscht sich Ozzy als Laudator

auch interessant

Dass Stryper überzeugte Christen sind, ist nichts Neues. Vor allem Frontmann Michael Sweet fällt recht häufig mit kontroversen Äußerungen fundamentalistsicher Natur auf. Umso überraschender sind die Aussagen, die er kürzlich in einem Radio-Interview mit 104.5 The Pick getroffen hat.

Empfehlung der Redaktion Stryper: Michael Sweet fühlt sich benachteiligt White Metal Stryper-Frontmann und -Gitarrist Michael Sweet ist überzeugter Christ. Doch sein Glaube werde ihm zuweilen als Nachteil ausgelegt, wie er meint. Auf die Frage, wer die Lobrede halten solle, für den Fall, dass Stryper irgendwann in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden, meinte Sweet: „Ich würde etwas wirklich anderes und Kontroverses lieben. Zum Beispiel, so Gott will, jemanden wie Ozzy Osbourne , wenn er lange genug hier ist. Ich meine, es wäre einfach anders. Oder Rob Halford. Er ist eine große Inspiration für mich.“

Fan des Prince Of Darkness

Offenbar scheint Sweet ein großer Bewunderer von Ozzy zu sein. Dieser wurde vor Kurzem bereits zum zweiten Mal in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Daraufhin teilte Michael Sweet via Instagram ein Foto dieses Abends, auf dem unter anderem Osbourne, Billy Idol , Tool-Frontmann Maynard James Keenan, Robert Trujillo und Zakk Wylde zu sehen sind. Dazu schreibt er: „So großartig all diese Sänger auch sind (und sie haben auf jeden Fall einen ehrenvollen Job gemacht), als ich diesen Auftritt gesehen habe, habe ich zwei Dinge zu schätzen gelernt: Ozzys Stimme und Wolfgang Van Halens Spiel.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Wunder

In seinen weiteren Ausführungen während des Interviews wird jedoch klar, dass Stryper nicht wirklich mit einer Aufnahme in die Hall Of Fame rechnen. „Ich schieße mir nicht selbst ins Bein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Ich meine, man sieht, wie schwer es für Bands wie Foreigner ist, aufgenommen zu werden. Kann man sich da Stryper vorstellen? Nun, es wäre unwirklich. Das wäre ein Wunder, und Wunder geschehen tatsächlich. Aber ja, es bräuchte viel, um das zu erreichen.“

Empfehlung der Redaktion Stryper: Musikindustrie ist die Industrie des Teufels Glam Metal Die christlichen Glam-Metaller Stryper hatten es im Musikgeschäft nicht einfach - zumindest behauptet das der Schlagzeuger der Band, Robert Sweet. Grund sei der Glauben der Band. „Aber ich werde es sagen – und ich sage es so demütig wie möglich –, warum nicht? Wir haben uns unseren Platz, wie jede andere Band, verdient. Müssen wir noch zehn Jahre warten? Vielleicht. Noch zwanzig Jahre? Vielleicht. Aber wir haben Gold- und Platinalben. Wir haben Barrieren durchbrochen und Mauern niedergerissen und Dinge erreicht, die noch nie erreicht wurden. Warum also nicht?“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.